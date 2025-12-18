Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Amargeti
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Amargeti, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственные земли в Амаргети Пафос 6727 кв.м. с двумя зонами G3/Z3 G3 93%: 10% Факт…
$55,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Amargeti, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти