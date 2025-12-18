Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Amargeti
  4. Жилая

Жилье в Amargeti, Кипр

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Эта земля расположена в Амаргети, Пафос. Он имеет площадь 29 767 кв.м. и преимущества от 10-…
$46,093
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственная земля в Амаргети, Пафос, расположена в очаровательной сельской деревне,…
$74,901
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственные земли в Амаргети Пафос 6727 кв.м. с двумя зонами G3/Z3 G3 93%: 10% Факт…
$55,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
NicoleNicole
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Этот земельный участок расположен в деревне Амаргети. Он попадает в зону H2, которая в основ…
$103,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Этот земельный участок расположен в деревне Амаргети. Он попадает в зону H2, которая в основ…
$103,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственные угодья площадью 2246 квадратных метров для продажи в районе Амаргети. …
$63,625
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24

Параметры недвижимости в Amargeti, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти