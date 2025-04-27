Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Akrotiri village
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Akrotiri village, Кипр

однокомнатные
34
двухкомнатные
16
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Акротири, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в пешей доступности к морю,…
$205,861
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс премиум класса вблизи моря на С…
$326,039
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/12
Для аренды Что вы получаете: Новый комплекс вблизи Средиземного моря на Северном Кипре. О…
$102,374
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс премиум класса вблизи моря в районе I…
$180,267
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/14
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект на берегу Средиземного моря …
$87,574
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в элитном районе Эсентепе. …
$149,110
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс на первой береговой линии, в поселке …
$163,576
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Уютный жилой комплекс в живописном районе Алсанджак с апартаментами планир…
$342,730
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные апартаменты и люксовые виллы на перв…
$175,149
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Akrotiri village, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти