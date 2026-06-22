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Дома с бассейном в Акротирях, Кипр

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Akrotiri village
78
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 200 м²
В самом престижном гольф-комплексе Кипра выставлена на продажу роскошная вилла с 3 спальнями…
$1,95 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
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Дом 5 комнат в Като Полемидия, Кипр
Дом 5 комнат
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 248 м²
На продажу предлагается великолепная вилла с 5 спальнями, расположенная в самом престижном г…
$2,64 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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