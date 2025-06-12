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Дома в Agios Therapon, Кипр

2 объекта найдено
Вилла в Агиос Терапон, Кипр
Вилла
Агиос Терапон, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ПОСТАНОВЛЕНИЯ • Место пожара • Положение A/C • Система сигнализации • Обеспечение фотоэлектр…
$443,933
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Дом 3 спальни в Агиос Терапон, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Терапон, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
The property is located in Agios Therapon village in Limassol. Very near to supermarket, res…
$479,686
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Параметры недвижимости в Agios Therapon, Кипр

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