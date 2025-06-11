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Инвестиционная недвижимость в Agios Ioannis, Кипр

коммерческая недвижимость
14
офисы
7
Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 896 м² в Agios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 896 м²
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 896 м²
Modern residential apartment complex of 8 units that combines modern architecture and high-q…
$2,57 млн
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Инвестиционная 225 м² в Agios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 225 м²
Agios Ioannis, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
This is an investment, mixed use building. There are 2 connected shops total covered areas o…
$571,055
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