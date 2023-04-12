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Турция
Средиземноморский регион
Купить коммерческую недвижимость в Анталья, Турция
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Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1 ванных комнат
Количество этажей 12
€ 199,000
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Коммерческая
Аланья, Турция
270 м²
1/1 Этаж
€ 379,500
Магазин в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиМАГАЗИН НА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЬЮ 27…
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2 Этаж
€ 92,400
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
469 м²
1/1 Этаж
€ 6,050,000
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 8,800,000
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 3,606,400
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 5,885,000
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
300 м²
1/1 Этаж
€ 825,000
Коммерческая площадь под магазин в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларМагазин с полез…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 825,000
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОн …
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1 Этаж
€ 249,000
Представляем вам коммерческий проект в районе Тюрклер для бизнеса и инвестиций. Проект состо…
Коммерческая
Аланья, Турция
278 м²
1/1 Этаж
€ 935,000
Четырехэтажное здание с магазином и шестью квартирам с правом на получение гражданства в ŞEK…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
230 м²
1/1 Этаж
€ 462,000
Помещение для магазин в новом комплексе в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайВ этом к…
Коммерческая
Аланья, Турция
500 м²
1/1 Этаж
€ 858,000
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
400 м²
1/1 Этаж
€ 495,000
коммерческая недвижимость 4+1 в ALANYAРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 200Помещение…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
38 м²
1/1 Этаж
€ 131,200
Офисное помещение в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в МахмутбейР…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
312 м²
1/1 Этаж
€ 936,800
Помещение для магазина в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в Махму…
Коммерческая
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 924,000
Здание с большим магазином и квартирами для получения гражданства в ŞEKERHANEРайон: Анталья,…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
148 м²
1/1 Этаж
€ 640,800
Коммерческая площадь под магазин в Стамбуле в самом центре городаРайон: Стамбул, БагджыларПл…
Коммерческая
Аланья, Турция
650 м²
1/1 Этаж
€ 660,000
Магазин на продажу в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаМагазин для продажи в Газипаша …
Отель
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 13,750,000
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, Паяллар…
Коммерческая
Аланья, Турция
450 м²
3/3 Этаж
€ 632,500
Новое здание под магазин в Алании Район: Анталья, АланьяНовое здание под магазин в Алании, 3…
Отель
Аланья, Турция
1/5 Этаж
€ 1,760,000
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 150,000
Отличный Дуплекс офис 1+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКомпл…
Офис 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
100 м²
5/5 Этаж
€ 175,000
Прекрасный Дуплекс офис 2+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКом…
Отель
Аланья, Турция
600 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 275,000
Помещение под магазин с правом получения гражданства в ŞEKERHANEРайон: Анталья, Аланья, Шеке…
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