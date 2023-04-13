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132 объекта найдено
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Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Потрясающая коммерческая застройка в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживленном…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Хорошее офисное помещение, расположенное на 3-м этаже 5-этажного здания в Agious Omologites.…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
Офис в Полис Хрисохус в Пафосе, рядом со всеми необходимыми услугами и удобствами, такими ка…
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Офис в отличном месте в Агиос Антониос в Никосии, недалеко от всех удобств и услуг, таких ка…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис 4 комнаты
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
4/3 Этаж
€ 193,500
Сводка свойств - Офис на четвертом этаже - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
Офис 5 комнат
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
3/3 Этаж
€ 264,000
Сводка свойств - Офис на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внутренняя пл…
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