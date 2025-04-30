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Дома с садом в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
63
Заболотский сельский Совет
46
Усяжский сельский Совет
44
Драчковский сельский Совет
35
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90 объектов найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается участок с деревенским домом в д.Юзефово, 39 км от МКАД по Логойскому направлению. …
$19,900
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$60,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный и просторный дом в живописной деревне Домашаны, расположенной всего в 20 ки…
$47,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается отличная дача в СТ "Курган Славы" в 23 км от МКАД по Московскому направлению. 21.5…
$34,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дачный дом с участком 5 соток в  садовом товариществе «Родник Элитный»! Дом…
$16,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$79,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом в Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
Площадь 47 м²
В живописном месте в д Миколаевичи продается одноэтажный дом. 2 км от г. Смолевичи от МКАД о…
$36,900
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 95 м²
Хотите проводить больше времени на свежем воздухе или ВАМ нужно тихое и спокойное место для …
$49,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается дом в д.Рудня ! Минская область, Смолевичский район, Московское направление, 24 км…
$25,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продам загородный дом из бруса в живописном месте! Продам дом в д. Антополье в 37 км от МКА…
$21,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
В продаже благоустроенная дача со всеми коммуникациями и отоплением для круглогодичного преб…
$19,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Прекрасная дача с баней для семьи в хорошем месторасположении, в 5 минутах ходьбы от озера и…
$21,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
СТ "Бытовик-1" Минская обл., Смолевичский р-н., Заболотский с/с, 18 км от МКАД в Московском …
$97,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом в 24 км от Минска в д. д. Заямное с участком 11 соток. …
$146,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается жилой дом в д. Рудня Смолевичского района, 28 км от МКАД в Московском направлении,…
$22,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается Дача - двухэтажный дом щитовой и обложен кирпичом,  с большой террасой 17 м2, крыш…
$16,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
СРОЧНО!!! В одном из красивейших мест Беларуси, в агрогородке Петровичи, продается дом довое…
$25,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Голубая Радуга) 25 км от МКАД  Дом 1984 года постройки, п…
$16,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 166 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$110,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается отличная бревенчатая дача в ст "Родник Элитный" в 22 км от МКАД, в 21 км от ст. ме…
$21,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача из сруба в СТ Исток  Общая площадь постройки 65,6кв.м Две жилые комнаты 10,6кв.м…
$25,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с участком  25соток в живописном месте , окруженный водоемами и лесами в д.Хот…
$11,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 м²
В живописном месте, 40 км от МКАД Минска (рядом с г. Жодино) продаётся ухоженный участок с с…
$5,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дача с участком в с/т "Заря", Смолевичский р-н, г. Жодино. Московское направление.…
$17,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается уютный дом в живописном месте Минской области, Смолевичском районе, в деревне Стар…
$27,000
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Типы недвижимости в Смолевичском районе

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Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

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