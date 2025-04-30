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Дома в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
63
Заболотский сельский Совет
46
Усяжский сельский Совет
44
Драчковский сельский Совет
35
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281 объект найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Вода сезонная, электричество 220, дороги чистят, автолавка ездит, рядом Великий камень с бан…
$9,500
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Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$50,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается уютный дом в прекрасном месте в д. Дехань. О вашем будущем доме: - Участок составл…
$99,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается участок с деревенским домом в д.Юзефово, 39 км от МКАД по Логойскому направлению. …
$19,900
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$60,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом в г. Смолевичи. ❤️ Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокруг…
$38,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный и просторный дом в живописной деревне Домашаны, расположенной всего в 20 ки…
$47,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
·  Площадь дома : 114.9/104.6/10.3. ·  Дом состоит из 4 жилых комнат и кухни с верандой. ·  …
$13,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Вашему вниманию предлагается настоящая жемчужина загородной недвижимости - великолепный двух…
$59,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 146 м²
Современный одноэтажный дом без отделки для круглогодичного проживания 2024 г. п. в Смолевич…
$76,000
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Дом в Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается дом в д. Курганье Смолевичского района. Дом расположен на ровном участке размером …
$35,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Надежный теплый дачный дом в живописном месте ❤️ Уютный дом, окруженный живописной природой …
$9,990
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 68 м²
Жилой уютный дом в городе-спутнике Смолевичи, Минская обл, Московское направление, 35 км от …
$59,900
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 320 м²
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
$165,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом, в котором хочется жить: современная загородная недвижимость! ❤️ Представляем Вам настоя…
$59,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Дача в живописном сосновом лесу - идеальное место для отдыха! ❤️ Предлагаем вашему вниманию …
$21,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается отличная дача в СТ "Курган Славы" в 23 км от МКАД по Московскому направлению. 21.5…
$34,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дачный дом с участком 5 соток в  садовом товариществе «Родник Элитный»! Дом…
$16,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$79,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается дом с просторным участком в д. Шпаковщина! ❤️Отличный дом в 30 минутах езды от Мин…
$34,900
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Агроусадьба с участком в д. Стриево Отличный дом с баней и большим участком в живописном мес…
$78,100
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Новый проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лучшие…
$183,680
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Угловой участок с дачным домом в СТ Домашаны.   * Замечательное расположение участка в садов…
$15,500
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Дом в Кривая Берёза, Беларусь
Дом
Кривая Берёза, Беларусь
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию уютный коттедж в новой коттеджной застройке в д. Кривая Береза. М…
$69,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продается дом в садовом товариществе «Факел-1988».СТ находится в 22 км от МКАД в живописном,…
$93,000
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Типы недвижимости в Смолевичском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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