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Дома с гаражом в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
63
Заболотский сельский Совет
46
Усяжский сельский Совет
44
Драчковский сельский Совет
35
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53 объекта найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Дом в Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается дом в д. Курганье Смолевичского района. Дом расположен на ровном участке размером …
$35,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 68 м²
Жилой уютный дом в городе-спутнике Смолевичи, Минская обл, Московское направление, 35 км от …
$59,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дачный дом с участком 5 соток в  садовом товариществе «Родник Элитный»! Дом…
$16,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Агроусадьба с участком в д. Стриево Отличный дом с баней и большим участком в живописном мес…
$78,100
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 95 м²
Хотите проводить больше времени на свежем воздухе или ВАМ нужно тихое и спокойное место для …
$49,500
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Просторный загородный дом в деревне Липки ❤️Уютный дом в деревне Липки – ваш оазис спокойств…
$84,700
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается дом дом аг. Слобода ул. Луговая (Пекалинский с/с) Стены выровнены гипсокартоном  п…
$38,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Голубая Радуга) 25 км от МКАД  Дом 1984 года постройки, п…
$16,000
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Хорошая дача в СТ "Шипяны" ❤️ Кирпичный дом с уникальной природой вокруг!  Адрес: СТ "Шипяны…
$8,500
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 121 м²
Продадим крепкий домик в 33 км от МКАД, аг. Драчково с удобным транспортным сообщением и раз…
$44,900
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Дом в Лужки, Беларусь
Дом
Лужки, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается дом в д. Лужки Смолевичского района, 22 км от МКАД в Московском направлении.  Учас…
$65,000
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Дом 4 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
45 км от МКАД, рядом г. Смолевичи. Отличный вариант для большой семьи, или при желании для р…
$35,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 304 м²
В продаже дом (80% готовности) в СТ Звезда. Выполнен из керамзитного блока 400 мм на фундаме…
$119,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Продается дом (незавершенное капитальное строение) в д.Калюга, Минская обл., Смолевичский р-…
$75,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается 2-х этажная дача со всеми коммуникациями, в Московском направлении. Место располож…
$23,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Двухуровневый дом 10*10 м2 из газосиликатного блока (400мм) на ровном ухоженном участке 6 со…
$37,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается дом в д. Старина Смолевичского района. Дом без внутренней отделки, готовностью 67%…
$18,500
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$250,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Добрый день! Возможно Вы в поисках дачи недалеко от города по Московскому направлению – если…
$36,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается бревенчатый двухуровневый дом в СТ "Пограничник" для круглогодичного проживания.  …
$145,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Находится в 15 минутах прогулочным шагом от микрорайона Сокол, в котором хорошее транспортно…
$31,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне  Мглё, Смолевичского района, в Московском направлении. ‼️От метро Ур…
$13,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается дом на участке 25 соток с живописным видом, в развитом аг. Слобода, в 35 км от МКА…
$27,000
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Типы недвижимости в Смолевичском районе

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Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

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