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Коттеджи в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
8
Заболотский сельский Совет
5
Усяжский сельский Совет
3
Драчковский сельский Совет
3
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26 объектов найдено
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 320 м²
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
$165,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаем дом практически полностью готов к заселению. 1 этаж жилой, 2-й в стадии отделки. Про…
$95,000
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Выгодная покупка: коттедж у Дубровского вдхр. ❤️ Продается просторный коттедж в живописном м…
$94,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Коттедж в Юрьево, Беларусь
Коттедж
Юрьево, Беларусь
Площадь 239 м²
Двухэтажный современный коттедж с двумя гаражами расположен в одном из живописных мест Смоле…
$99,000
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Коттедж в Станок-Водица, Беларусь
Коттедж
Станок-Водица, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается одноэтажный коттедж д. Станок-Водица, Смолевичский район, Московское направление, …
$195,000
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Сказочный коттедж в 7 минутах от Петровичского водохранилища и реки Волма! ❤️Уютный двухуров…
$118,900
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Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КОТТЕДЖ, который продуман до мелочей! Если Вы в поиске нестандартного просто…
$239,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$250,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$297,000
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 138 м²
Прекрасный двухэтажный коттедж в д. Поддубье ❤️  Добро пожаловать в уникальное предложение д…
$119,900
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Коттедж в Будагово, Беларусь
Коттедж
Будагово, Беларусь
Площадь 232 м²
Уютный коттедж около Жодино! ❤️ Давно мечтали уехать от городской суеты, но при этом не поте…
$199,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$232,000
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Коттедж в Заболотье, Беларусь
Коттедж
Заболотье, Беларусь
Площадь 136 м²
Совсем рядом со Смолевичами в агрогородке Заболотье (25 км от МКАД) продается уютный одноэта…
$127,800
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 170 м²
Продаётся уютный дом вблизи Дубровского водохранилища в деревне Прилепы! Мечтаете о собствен…
$250,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 282 м²
Если Вы любите индивидуальность - то это для Вас ! Продается уютный коттедж в д.Задомля. От …
$450,000
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Коттедж в Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
Площадь 155 м²
Уникальное предложение! Коттедж с выходом в лес в микрорайоне "Липки" – ваш новый уголок спо…
$220,000
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 377 м²
Продается дом в деревне Грядки, 4 минуты езды от города Жодино. Расстояние от Минска 45км. …
$73,900
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Ваш коттедж мечты в Черниковщине!  ❤️ Современный коттедж со всеми удобствами в благоустроен…
$132,500
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
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Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
$189,000
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Специальное предложение для тех, кто ценит чистый воздух, тишину и жизнь в гармонии с природ…
$67,900
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Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Удобная планировка, до газа 2 метра,  можно делать скважину, канализация проведена, хорошие …
$55,000
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Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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