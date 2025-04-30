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Дома с бассейном в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
63
Заболотский сельский Совет
46
Усяжский сельский Совет
44
Драчковский сельский Совет
35
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12 объектов найдено
Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Прекрасная дача с баней для семьи в хорошем месторасположении, в 5 минутах ходьбы от озера и…
$21,500
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Поступил в продажу загородный дом с участком земли в ЧС. Дом абсолютно готов для круглогодич…
$67,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уникальный дом с банным комплексом в живописной деревне Лозовый Куст. Большой учас…
$100,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$109,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$149,800
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Устали от городской суеты? Мечтаете о тихом уголке, где можно круглогодично отдохнуть душой …
$39,800
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Современный дачный дом для комфортного отдыха Продается новый, современный дачный дом, идеал…
$22,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Прекрасная дача для семьи в хорошем месторасположении, располагается в 5 минутах ходьбы от  …
$37,500
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Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
$189,000
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Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Типы недвижимости в Смолевичском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

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