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Дома с бассейном в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
11
Радошковичский сельский Совет
41
Красненский сельский Совет
32
Олехновичский сельский Совет
23
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2 объекта найдено
Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дача в живописном месте, в СТ “Теплоэнергетик”, всего в 48 км от МКАД. Этот уголок…
$13,800
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся отличная дача в 33 км от МКАД в  Молодечненском направлении! Двухэтажный дом из пр…
$10,900
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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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