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Дома в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
11
Радошковичский сельский Совет
41
Красненский сельский Совет
32
Олехновичский сельский Совет
23
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165 объектов найдено
Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся уютный бревенчатый дом - ваш идеальный уголок для жизни! ❤️ Предлагаем вам уникаль…
$13,500
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с благоустроенным участком в 25 соток ❤️Дом в тихой деревне в 45 км от Минска ждет своег…
$19,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Современный дом с баней 133 м.кв в 5 км от Молодечно ❤️ Ищете дом, где можно жить и наслажда…
$60,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Атмосферный дачный домик ❤️ Уютная дача, где вы сможете отдохнуть от городской суеты и насла…
$28,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 90 м²
На ровном облагороженном участке 9,26 соток, в центре города Молодечно, продается жилой дом …
$33,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся капитальный кирпичный дом на земельном участке в 12 соток в СТ «Зелёные холмы-2». …
$19,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Уютный и функциональный одноуровневый бревенчатый дом с просторным участком д.Козлы. В 2020 …
$21,500
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Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
Площадь 199 м²
Два дома в 4-ом микрорайоне Молодечно ❤️ Хотите жить в комфортабельном доме в престижном рай…
$149,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Уютный дачный домик с участком в живописном месте ❤️Предлагаем вашему вниманию отличную дачу…
$12,500
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Дом в Граничи, Беларусь
Дом
Граничи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Граничи (43 км от МКАД, Молодечненское направление)    …
$27,500
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Самое время купить дом ❤️ Уютный дом с просторным участком в Радошковичах! Адрес: гп. Радошк…
$28,500
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Дом в Домаши, Беларусь
Дом
Домаши, Беларусь
Площадь 60 м²
Самое время купить дом в 7 км от г. Молодечно! ❤️ Дом под снос либо реконструкцию с просторн…
$16,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Деревянный дом на участке  4,7 соток в СК «Ель», в 27 км от МКАД, от Ждановичей, в Молодечне…
$14,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$23,000
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 156 м²
Продаётся добротный дом в г.Молодечно, ул.Радошковичская. Отличный двухэтажный уютный дом дл…
$119,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дача в с/т Электрон, Минский область, Молодеченский р-н, 40 км от второго МКАД. До…
$3,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в садовом товариществе «Сябры-83», Молод…
$8,900
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Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом со всеми коммуникациями в д. Конюхи! ❤️Бревенчатый дом с блочной пристройкой н…
$12,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дача в 30 км от МКАД в с/т "Пралески" (Молодечненское, Гродненское направление) До…
$13,900
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 216 м²
Просторная дача в живописном месте – отличное предложение для комфортного отдыха Продается у…
$15,000
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом в красивом месте с беседкой, гаражом! ❤️Дом с тремя жилыми комнатами, всеми коммуникация…
$70,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Дача вашей мечты ❤️ Прекрасный дачный дом для комфортного проживания в садовом товариществе …
$49,740
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Ваше идеальное место для уединения и отдыха на природе! ❤️Эта уютная дача на краю леса сочет…
$44,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Выгодно купить участок с дачей возле леса! ❤️Дача – это хороший дом с удобствами. Недалеко о…
$6,500
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дача в СТ "Дубравы" Молодечненского района Минской области, в 34 км от МКАД. Дом и…
$22,000
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Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
В продаже дачный дом/замок в СТ "Теплоэнергетик". Дом в 2 этажа с балконом, общая площадь 77…
$12,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Уютная дача рядом с лесом ❤️ Продаётся уютный дачный домик с участком в садовом товариществе…
$5,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается ухоженный участок 30 соток в 50 км. от МКАД по ходу электрички Минск-Молодечно с б…
$16,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом с участком 25 соток ❤️ Продаётся дом под снос с большим участком 25 соток в деревне Бени…
$2,300
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дача со всеми удобствами ❤️ Уютная дача со всеми удобствами в садовом товариществе "Металлис…
$11,900
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Типы недвижимости в Молодечненском районе

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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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