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Дома в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся уютный жилой дом в агрогородке Лебедево, в 8 км от Молодечно. Располагается на ров…
$54,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Современный дом с баней 133 м.кв в 5 км от Молодечно ❤️ Ищете дом, где можно жить и наслажда…
$60,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся уютный бревенчатый дом - ваш идеальный уголок для жизни! ❤️ Предлагаем вам уникаль…
$14,500
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Атмосферный дачный домик ❤️ Уютная дача, где вы сможете отдохнуть от городской суеты и насла…
$29,900
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Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 70 м²
Дом, готовый к круглогодичному проживанию в центре аг. Лебедево ❤️Просторный дом с удобной л…
$26,900
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Комфортный дачный домик на берегу озера. ❤️ Уютная дача, где вы сможете отдохнуть от городск…
$16,500
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Дом в Малиновщина, Беларусь
Дом
Малиновщина, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается уютный, жилой дом в д. Малиновщина,9км от Молодечно.   Живописное место!❤️ Рядом с…
$29,900
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Параметры недвижимости в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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