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Дома с садом в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
11
Радошковичский сельский Совет
41
Красненский сельский Совет
32
Олехновичский сельский Совет
23
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43 объекта найдено
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с благоустроенным участком в 25 соток ❤️Дом в тихой деревне в 45 км от Минска ждет своег…
$19,000
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Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Современный дом с баней 133 м.кв в 5 км от Молодечно ❤️ Ищете дом, где можно жить и наслажда…
$60,000
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Дом в Граничи, Беларусь
Дом
Граничи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Граничи (43 км от МКАД, Молодечненское направление)    …
$27,500
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Дом в Домаши, Беларусь
Дом
Домаши, Беларусь
Площадь 60 м²
Самое время купить дом в 7 км от г. Молодечно! ❤️ Дом под снос либо реконструкцию с просторн…
$16,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$23,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в садовом товариществе «Сябры-83», Молод…
$8,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дача в 30 км от МКАД в с/т "Пралески" (Молодечненское, Гродненское направление) До…
$13,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом в красивом месте с беседкой, гаражом! ❤️Дом с тремя жилыми комнатами, всеми коммуникация…
$70,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дача в СТ "Дубравы" Молодечненского района Минской области, в 34 км от МКАД. Дом и…
$22,000
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Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
В продаже дачный дом/замок в СТ "Теплоэнергетик". Дом в 2 этажа с балконом, общая площадь 77…
$12,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дача в с/т «Лазурный-2008», Красненский сельсовет, Молодечненский р-н, Минская обл…
$11,500
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Коттедж в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чистинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
В продаже коттедж в который вы влюбитесь с первого взгляда. Двухэтажный дом построен по инди…
$450,000
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 389 м²
Просторный дом 2008 года постройки для Вашей дружной семьи в живописном пригороде Молодечно!…
$219,000
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Дом в Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
Площадь 71 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в д.Дуброво в 40км от Мин…
$41,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продаётся уютный дачный домик - ваш идеальный уголок для отдыха! ❤️ Ищете место, где можно о…
$21,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается  добротная дача ( дом из крепкого сруба). Крайний участок. Выход в лес с участка! …
$18,900
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Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 45 м²
Теплый дом на ухоженном участке в центре аг.Лебедево ❤️ Дом с возможность подключения газово…
$19,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
В продаже Дача "Сябры-83". Из преимуществ:-отдельный кирпичный дом 6*9 с кухней, душем( есть…
$17,000
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Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся уютный жилой дом в агрогородке Лебедево, в 8 км от Молодечно. Располагается на ров…
$54,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличный дачный дом из бруса, Молодечненское направление, станция электрички Бояры, садовое…
$10,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся одноэтажная дача, общей площадью 48,0 м2 в с/к  «Бриллиант». Состоит из 2-х жилых …
$9,250
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 24 м²
Дом с участком в 25 км. от Молодечно и в 50 км МКАД ❤️Участок с бревенчатым домом в живописн…
$6,500
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Дом в Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается хороший добротный дом в агрогородке Хожово!Дом блочный, обложен кирпичом,  двухэта…
$57,500
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся дом  из сруба  в живописном месте! Расположен в Молодечненском районе, в 50 км. от…
$10,000
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Теплый дом с участком 23 сотки в 500 м от Молодечно ❤️Дом в деревне Менютки в 500 м от Молод…
$33,900
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 152 м²
Дом с газовым отоплением и баней в д. Вытроповщина! ❤️ Отличный дом полностью готовый для пр…
$59,900
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Дом под чистовую отделку в 4 км от Молодечно  ❤️ Современный уютный и теплый одноэтажный дом…
$34,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в с/т "Сябры-83", Молодечненский район. …
$10,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продаётся садовый дом в СТ “Здоровье-4ГКБ” (Олехновичский с/с). Садовый дом расположен в 45 …
$5,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
ОТДЫХ + ОЗДОРОВЛЕНИЕ. Направление на  Раков. От Каменной  Горки 43  км асфальт до дачи.     …
$22,700
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Типы недвижимости в Молодечненском районе

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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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