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Коттеджи в Молодечненском районе, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
Площадь 199 м²
Два дома в 4-ом микрорайоне Молодечно ❤️ Хотите жить в комфортабельном доме в престижном рай…
$149,900
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Коттедж в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чистинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
В продаже коттедж в который вы влюбитесь с первого взгляда. Двухэтажный дом построен по инди…
$450,000
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Коттедж в Рагозы, Беларусь
Коттедж
Рагозы, Беларусь
Площадь 347 м²
Стильный современный коттедж в престижном районе! ❤️ Продается современный коттедж премиум-к…
$270,000
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Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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