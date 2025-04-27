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Дома с гаражом в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
11
Радошковичский сельский Совет
41
Красненский сельский Совет
32
Олехновичский сельский Совет
23
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40 объектов найдено
Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Современный дом с баней 133 м.кв в 5 км от Молодечно ❤️ Ищете дом, где можно жить и наслажда…
$60,000
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Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
Площадь 199 м²
Два дома в 4-ом микрорайоне Молодечно ❤️ Хотите жить в комфортабельном доме в престижном рай…
$149,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$23,000
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 156 м²
Продаётся добротный дом в г.Молодечно, ул.Радошковичская. Отличный двухэтажный уютный дом дл…
$119,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дача в 30 км от МКАД в с/т "Пралески" (Молодечненское, Гродненское направление) До…
$13,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом в красивом месте с беседкой, гаражом! ❤️Дом с тремя жилыми комнатами, всеми коммуникация…
$70,000
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Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
В продаже дачный дом/замок в СТ "Теплоэнергетик". Дом в 2 этажа с балконом, общая площадь 77…
$12,000
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Коттедж в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чистинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
В продаже коттедж в который вы влюбитесь с первого взгляда. Двухэтажный дом построен по инди…
$450,000
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 389 м²
Просторный дом 2008 года постройки для Вашей дружной семьи в живописном пригороде Молодечно!…
$219,000
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Дом в Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
Площадь 71 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в д.Дуброво в 40км от Мин…
$41,900
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Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Дача у леса с баней и гаражом ❤️Уютный бревенчатый дом с возможностью расширения на участке …
$10,900
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Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 45 м²
Теплый дом на ухоженном участке в центре аг.Лебедево ❤️ Дом с возможность подключения газово…
$19,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ!      Одноуровневый жилой дом площадью 120 кв.м на участк…
$54,000
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Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся уютный жилой дом в агрогородке Лебедево, в 8 км от Молодечно. Располагается на ров…
$54,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличный дачный дом из бруса, Молодечненское направление, станция электрички Бояры, садовое…
$10,900
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Дом в Чисть, Беларусь
Дом
Чисть, Беларусь
Площадь 365 м²
Предлагается дом в п. Чисть. Минская обл., Молодечненский р-н, 48 км от МКАД.   Двухэтажный …
$67,000
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Дом в Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается хороший добротный дом в агрогородке Хожово!Дом блочный, обложен кирпичом,  двухэта…
$57,500
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Дом 2 комнаты в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Готовый к использованию двухуровневый дом. Первый этаж блоки (изнутри обшиты доской и утепле…
$14,900
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся дом  из сруба  в живописном месте! Расположен в Молодечненском районе, в 50 км. от…
$10,000
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 152 м²
Дом с газовым отоплением и баней в д. Вытроповщина! ❤️ Отличный дом полностью готовый для пр…
$59,900
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Дом в Березинское, Беларусь
Дом
Березинское, Беларусь
Площадь 75 м²
Кирпичный дом в аг. Березинское с мебелью готовый к проживанию ❤️Уютный дом со всеми коммуни…
$34,000
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Дом в Марково, Беларусь
Дом
Марково, Беларусь
Площадь 185 м²
Отличный кирпичный дом для большой семьи на берегу озера ❤️Просторный дом с гаражом и больши…
$18,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу!   Продается добротная дача в живопи…
$20,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Дача СТ Зелёная  Дубравушка в стиле дома A-frame, 40 км от МКАД, Молодечненское направление.…
$4,990
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 119 м²
В Радошковичах, в уникальном и перспективном месте, продается дом с хозпостройками и всеми к…
$49,000
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Дом в Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
Площадь 95 м²
Хороший дом со всеми удобствами в аг.Хожово ❤️ Продается просторный дом в самом центре агрог…
$42,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Уютный дом в деревне Уша - ваша идиллия на природе! ❤️ Продается прекрасный дом в деревне Уш…
$29,500
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 131 м²
Жилой дом в черте города полностью готовый к проживанию!!! ❤️ Продается новый дом с большим …
$101,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся уютный дом для круглогодичного проживания. Лес рядом, водоем/река, живописное мест…
$140,000
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Дача в трех уровнях (166,9 кв.м.) в живописном месте в СТ "Родник-12". До ж/с Олехновичи мен…
$54,900
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Типы недвижимости в Молодечненском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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