Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Гродненском районе, Беларусь

Коптёвский сельский Совет
27
Подлабенский сельский Совет
23
Обуховский сельский Совет
10
Вертелишковский сельский Совет
8
Показать больше
1 объект найдено
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 465 м²
Продается дом под чистовую отделку в д. Наумовичи. Площадь земельного участка 24 сотки. Площ…
$185,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти