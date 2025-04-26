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Дома с садом в Гродненском районе, Беларусь

Коптёвский сельский Совет
27
Подлабенский сельский Совет
23
Обуховский сельский Совет
10
Вертелишковский сельский Совет
8
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12 объектов найдено
Дом в Коптёвка, Беларусь
Дом
Коптёвка, Беларусь
Площадь 234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$69,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец».На участке площадью 7,1 сотки (земля в …
$9,500
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Дом в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается современный жилой дом 2019 г. постройки площадью 88,7 м кв. на участке 15 соток в …
$68,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютная дача около леса . Надежный домик с печным отоплением. вместительная летняя …
$19,900
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается отличная дача , в СТ Лесная балка. (Коптёвский с/с).Это живописное место подойдет …
$16,500
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец» (Коптёвский сельсовет).На участке площа…
$7,500
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Дом в Индурский сельский Совет, Беларусь
Дом
Индурский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
В продаже уютный дом в тихом месте вблизи реки Свислочь, с просторным земельным участком, са…
$8,500
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Дом в Новосёлки, Беларусь
Дом
Новосёлки, Беларусь
Площадь 237 м²
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки(Квасовский р-н, д.Новос…
$147,000
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Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Отличное место около разлива реки Неман в деревне Комотово Гродненского района. Аутентичный …
$38,000
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Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 85 м²
Местоположение: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Озёрский сельский…
$19,900
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается добротная дача, расположенная в садовом товариществе «Автоагрегатчик», Квасовский …
$9,500
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
В продаже дачный участок на ул. Спутник-Озерная, д. 7 в СТ «Спутник-2». Участок расположен б…
$8,900
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Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

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