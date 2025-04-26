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Дома с гаражом в Гродненском районе, Беларусь

Коптёвский сельский Совет
27
Подлабенский сельский Совет
23
Обуховский сельский Совет
10
Вертелишковский сельский Совет
8
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15 объектов найдено
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 308 м²
Продается современный жилой дом в экологически чистом коттеджном поселке – Коробчицы (2 км о…
$120,000
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Дом 6 комнат в Новосёлки, Беларусь
Дом 6 комнат
Новосёлки, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки (Квасовский р-н, д.Нов…
$147,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Коптёвский с/с., д. Бросты. Тихое, у…
$66,500
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Дом 2 комнаты в Путришки, Беларусь
Дом 2 комнаты
Путришки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
В продаже уютный жилой дом в аг. Путришки Гродненского р-на с земельным участком 0,25 га для…
$105,000
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Дом в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дом с двумя участками (25 и 6 соток) в живописном месте около озера Став в деревне…
$39,999
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 465 м²
Продается дом под чистовую отделку в д. Наумовичи. Площадь земельного участка 24 сотки. Площ…
$185,000
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Дом в Лабно-Огородники, Беларусь
Дом
Лабно-Огородники, Беларусь
Площадь 131 м²
Местоположение: д. Лабно-Огородники, в 8 км от г. Гродно. Тихое, экологически чистое место п…
$65,000
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Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 248 м²
В продаже отличный дом рядом с Неманом в пос. Береговом (8 км от Гродно).Общая площадь дома …
$100,000
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Дом в Новосёлки, Беларусь
Дом
Новосёлки, Беларусь
Площадь 237 м²
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки(Квасовский р-н, д.Новос…
$147,000
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Дом в Сопоцкин, Беларусь
Дом
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 309 м²
Местонахождение: гп.Сопоцкин, ул.Теолинская (20 км от г.Гродно).Общая информация о доме: нез…
$30,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Продается стильный жилой дом мансардного типа в тихом живописном месте в д. Стрельчики, от г…
$195,000
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Дом 8 комнат в Озёрский сельский Совет, Беларусь
Дом 8 комнат
Озёрский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
$200,000
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Дом в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся дача в тихом живописном месте вблизи города в СТ «Дубравушка-2». Участок находится…
$29,900
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Дом в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 208 м²
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Сопоцкинс…
$116,000
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Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается деревянный дом в деревне Завадичи, 56 (хутор), Гродненского района, Вертелишковско…
$19,500
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Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

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