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Жильё в Гродненском районе, Беларусь

Коптёвский сельский Совет
27
Подлабенский сельский Совет
23
Вертелишковский сельский Совет
12
Обуховский сельский Совет
10
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119 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Коробчицы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается комфортный дом с террасой и мансардой, баней а также гаражом в микрорайоне Коробчи…
$220,000
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Дом 5 комнат в Сопоцкин, Беларусь
Дом 5 комнат
Сопоцкин, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
В продаже участок с недостроенным домом в живописном месте возле леса. Местонахождение: гп.…
$51,000
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Квартира 3 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме по адресу: аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от …
$35,000
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Дом 4 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается дом с двумя участками (25 и 6 соток) в живописном месте около озера Став в деревне…
$39,999
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Дом в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается участок с домом в живописном месте СТ «Надежда-2», Гожский с/с. Земельный участок…
$50,000
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Дом в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в агрогородке Поречье, ул. Новая. Это место очень популярно среди туристов бла…
$25,999
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Дом расположен в д.Жукевичи, Коптевский с/с, в 2 км от трассы М6. До города Гродно -15 мину…
$40,000
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Дом 2 комнаты в Индурский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Индурский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
В продаже современный стильный дом в стиле А-фрейм у реки. Местонахождение: д. Заневичи, Ин…
$129,000
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Дом 3 комнаты в Скидель, Беларусь
Дом 3 комнаты
Скидель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
В продаже участок с домом в самом центре города Скидель, на ул. Ленина. Участок 7 соток пря…
$12,000
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Дом 5 комнат в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Сопоцкинс…
$116,000
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 308 м²
Продается современный жилой дом в экологически чистом коттеджном поселке – Коробчицы (2 км о…
$120,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся капитальный дачный дом рядом с лесом.Местонахождение: Коптевский с/с, СТ «Энергети…
$13,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Стильный современный дом. Продается стильный дом мансардного типа в тихом живописном месте в…
$85,000
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Дом 3 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается дом в агрогородке Поречье, ул. Новая. Это место очень популярно среди туристов бла…
$25,999
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Дом 6 комнат в Новосёлки, Беларусь
Дом 6 комнат
Новосёлки, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки (Квасовский р-н, д.Нов…
$147,000
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Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Шикарный дом с большой территорией в живописном месте на берегу Немана в Мигово. Собственный…
$180,000
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Дом в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Дом из бруса, баня на участке 25 соток в окружении леса, рядом с Августовским каналом — наст…
$176,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
В продаже земельный участок с недостроенным домом, в окружении леса всего в 10 минутах от Гр…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Житомля, Беларусь
Дом 5 комнат
Житомля, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с незавершённой реконструкцией в д. Житомля (с возможностью внесения изменений…
$40,000
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Дом в Сопоцкин, Беларусь
Дом
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 147 м²
В продаже участок с недостроенным домом в живописном месте возле леса.Местонахождение: гп.Со…
$51,000
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Дом в Коптёвка, Беларусь
Дом
Коптёвка, Беларусь
Площадь 234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$69,000
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Квартира 1 комната в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Квартира с удобствами в д.Казимировка. Продается квартира в многоквартирном жилом доме в д.К…
$25,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Коптёвский с/с., д. Бросты. Тихое, у…
$66,500
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Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 17 м²
Количество этажей 2
Продается Дача в СТ «Лесное 2», расположена за д. Коробчицы. «Готовь сани летом, а дачу зим…
$16,000
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 328 м²
✔️Уважаемые покупатели! Предлагаем вам дом который идеально подходит для создания мини-гости…
$255,000
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Дом 5 комнат в Коробчицы, Беларусь
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Когда хочется тишины, спокойствия и уединенности, и в то же время комфортного образа жизни, …
$298,000
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Дом 3 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Продается уютная дача около леса . Надежный домик с печным отоплением. вместительная летняя …
$19,900
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Дом 4 комнаты в Бараново, Беларусь
Дом 4 комнаты
Бараново, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область. Гродненский район. Квасовски…
$50,000
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Дом 2 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Продается дачный дом в СТ Горизонт, Поречский с/с, с красивым видом на лес. Площадь участка …
$13,000
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Дом 2 комнаты в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
В продаже дом на участке в 25 соток в 150 м от Августовского канала. Местонахождение: Гродн…
$25,000
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