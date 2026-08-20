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Долгосрочная аренда производственных помещений в Xhafzotaj, Албания

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1 объект найдено
Производство 110 м² в Rreth, Албания
Производство 110 м²
Rreth, Албания
Площадь 110 м²
В аренду предлагается современный и функциональный склад, расположенный в высокодоступной и …
$410
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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