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Долгосрочная аренда недвижимости в Xhafzotaj, Албания

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4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Sallmonaj, Албания
Дом 4 комнаты
Sallmonaj, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в тихом районе Шиджака недалеко от 4-хстороннего перекрестка. Это 2 этажа …
$752
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Производство 110 м² в Rreth, Албания
Производство 110 м²
Rreth, Албания
Площадь 110 м²
В аренду предлагается современный и функциональный склад, расположенный в высокодоступной и …
$410
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 250 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 250 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 2
Помещения расположены на втором этаже по главной дороге на трассе Тирана-Дюррес. Недвижимост…
$1 397
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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Земельные участки в Sallmonaj, Албания
Земельные участки
Sallmonaj, Албания
Площадь 10 000 м²
Участок расположен на краю главной дороги Дурреса — трассы Тирана перед Синаном или возле Ша…
$11 538
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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