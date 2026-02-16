Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Вора
  4. Жилая

Жилье в Воре, Албания

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Marqinet 1, Албания
Дом 3 комнаты
Marqinet 1, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом расположен в районе Врине, который имеет доступ к шоссе Тирана-Дюррес. Недви…
$437,137
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Marqinet 2, Албания
Квартира 2 комнаты
Marqinet 2, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5-м этаже 5-этажного здания возле стадиона «Нико Дована» в Дурресе. …
$76,794
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
