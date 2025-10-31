Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Тиране, Албания

Тирана
42
Farke
3
45 объектов найдено
Офис 157 м² в Тирана, Албания
Офис 157 м²
Тирана, Албания
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
в месяц
Оставить заявку
Офис 163 м² в Тирана, Албания
Офис 163 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
в месяц
Оставить заявку
Офис 47 м² в Тирана, Албания
Офис 47 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
в месяц
Оставить заявку
Офис 126 м² в Тирана, Албания
Офис 126 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 5/10
In one of the most sought-after and developed areas of Tirana, we offer office space for ren…
$1,745
в месяц
Оставить заявку
Офис 441 м² в Тирана, Албания
Офис 441 м²
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 441 м²
Этаж 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
в месяц
Оставить заявку
Офис 216 м² в Тирана, Албания
Офис 216 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
в месяц
Оставить заявку
Офис 105 м² в Тирана, Албания
Офис 105 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
в месяц
Оставить заявку
Офис 180 м² в Тирана, Албания
Офис 180 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
в месяц
Оставить заявку
Офис 613 м² в Тирана, Албания
Офис 613 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 613 м²
Этаж 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$23,327
в месяц
Оставить заявку
Офис 53 м² в Тирана, Албания
Офис 53 м²
Тирана, Албания
Площадь 53 м²
Этаж 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
в месяц
Оставить заявку
Офис 136 м² в Тирана, Албания
Офис 136 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
в месяц
Оставить заявку
Офис 108 м² в Тирана, Албания
Офис 108 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/10
In the Center of Tirana, opposite the Parliament in one of the most accessible areas, flexib…
$1,398
в месяц
Оставить заявку
Офис 116 м² в Тирана, Албания
Офис 116 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
в месяц
Оставить заявку
Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
в месяц
Оставить заявку
Офис 153 м² в Тирана, Албания
Офис 153 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,631
в месяц
Оставить заявку
Офис 137 м² в Тирана, Албания
Офис 137 м²
Тирана, Албания
Площадь 137 м²
Этаж 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
в месяц
Оставить заявку
Офис 75 м² в Тирана, Албания
Офис 75 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
в месяц
Оставить заявку
Офис 88 м² в Тирана, Албания
Офис 88 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
в месяц
Оставить заявку
Офис 40 м² в Тирана, Албания
Офис 40 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
в месяц
Оставить заявку
Офис 153 м² в Тирана, Албания
Офис 153 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
в месяц
Оставить заявку
Офис 281 м² в Тирана, Албания
Офис 281 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
в месяц
Оставить заявку
Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
в месяц
Оставить заявку
Офис 47 м² в Тирана, Албания
Офис 47 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
в месяц
Оставить заявку
Офис 111 м² в Тирана, Албания
Офис 111 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,515
в месяц
Оставить заявку
Офис 96 м² в Тирана, Албания
Офис 96 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
в месяц
Оставить заявку
Офис 70 м² в Тирана, Албания
Офис 70 м²
Тирана, Албания
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
в месяц
Оставить заявку
Офис 290 м² в Тирана, Албания
Офис 290 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
в месяц
Оставить заявку
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,323
в месяц
Оставить заявку
Офис 150 м² в Тирана, Албания
Офис 150 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
в месяц
Оставить заявку
Офис 140 м² в Тирана, Албания
Офис 140 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
в месяц
Оставить заявку