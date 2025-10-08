Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда офисов в Тиране, Албания

39 объектов найдено
Офис 157 м² в Тирана, Албания
Офис 157 м²
Тирана, Албания
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
в месяц
Офис 116 м² в Тирана, Албания
Офис 116 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
в месяц
Офис 150 м² в Тирана, Албания
Офис 150 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
в месяц
Офис 52 м² в Тирана, Албания
Офис 52 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/9
We have office space for rent on the main road, located on "Sami Frashri" street. • The pre…
$1,165
в месяц
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,912
в месяц
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/17
2+1+2+veranda office for rent at Lake View Residence. It is organized by a living room, 2 b…
$1,864
в месяц
Офис 151 м² в Тирана, Албания
Офис 151 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 8/9
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,679
в месяц
Офис 96 м² в Тирана, Албания
Офис 96 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
в месяц
Офис 40 м² в Тирана, Албания
Офис 40 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Suitable office space for rent or other activities Surface 40 m2 Floor 0 New palace For mo…
$1,165
в месяц
Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
в месяц
Офис 88 м² в Тирана, Албания
Офис 88 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
в месяц
Офис 456 м² в Тирана, Албания
Офис 456 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,622
в месяц
Офис 111 м² в Тирана, Албания
Офис 111 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,747
в месяц
Офис 160 м² в Тирана, Албания
Офис 160 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 7/10
Office/Business Apartment for Rent in the Heart of the Former Block Address: Ibrahim Rugova…
$2,213
в месяц
Офис 20 м² в Тирана, Албания
Офис 20 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 8
Suitable premises for rent for office or other activities Surface area 20 m2 Floor 0 New pal…
$582
в месяц
Офис 1 225 м² в Тирана, Албания
Офис 1 225 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 225 м²
Этаж 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$54,741
в месяц
Офис 140 м² в Тирана, Албания
Офис 140 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
в месяц
Офис 47 м² в Тирана, Албания
Офис 47 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
в месяц
Офис 110 м² в Тирана, Албания
Офис 110 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/9
Office Space for Rent in Blllok. The space has a total area of 119m2, organized in an open …
$1,631
в месяц
Офис 180 м² в Тирана, Албания
Офис 180 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
в месяц
Офис 64 м² в Тирана, Албания
Офис 64 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/10
Organization: -64 M2 -1 Toilet -2 Work Environments The environment is located on the secon…
$454
в месяц
Офис 153 м² в Тирана, Албания
Офис 153 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
в месяц
Офис 47 м² в Тирана, Албания
Офис 47 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
в месяц
Офис 75 м² в Тирана, Албания
Офис 75 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
в месяц
Офис 600 м² в Тирана, Албания
Офис 600 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 5/5
Office for rent at Lake Tirana! In one of the most elite and quiet areas of Tirana, offices…
$13,977
в месяц
Офис 31 м² в Тирана, Албания
Офис 31 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/19
Office space for rent at Residenca Mine Peza!
$1,165
в месяц
Офис 163 м² в Тирана, Албания
Офис 163 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
в месяц
Офис 53 м² в Тирана, Албания
Офис 53 м²
Тирана, Албания
Площадь 53 м²
Этаж 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
в месяц
Офис 96 м² в Тирана, Албания
Офис 96 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 96 м²
Этаж 9/13
An empty space is offered in one of the newest residences in Tirana, located on the 9th resi…
$1,048
в месяц
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/9
Office for rent in a new and quality building, just completed Location: Myslym Shyri and Exh…
$1,980
в месяц
