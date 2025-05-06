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Квартиры возле озера в Тиране, Албания

Тирана
53
Farke
10
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$152,343
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Международное агентство недвижимости Habita
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