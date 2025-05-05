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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Южной Албании, Албания

Влёра
13
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11 объектов найдено
Коммерческое помещение 85 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 85 м²
Влёра, Албания
Площадь 85 м²
Этаж 2
В Vlora, недалеко от театра «Петро Марко», бизнес -подразделение, идеально подходящее для ба…
$727
в месяц
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Коммерческое помещение 80 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 80 м²
Влёра, Албания
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Great business opportunity for rent! Location:Veledin Kollozi street , Vlorë, Albania  Pri…
$453
в месяц
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Коммерческое помещение 45 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 45 м²
Влёра, Албания
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
The store is located in the center of Vlora. It is on the second floor in the best and orga…
$283
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
В Vlora, в Трансбалканике, в Апелляционном суде, бизнес -подразделение арендуется. Устройств…
$519
в месяц
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Коммерческое помещение 120 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 120 м²
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Этаж 3
✅ Цена: 200 евро /месяц (договорной) ✅ Местоположение: в Jumbo, vlore ✅ Область: 120 м2 ✅…
$208
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 70 м²
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
✅ Цена: 600 евро /месяц ✅ Местоположение: «Трансбалканская» дорога, vlore ✅ Поверхность: 7…
$623
в месяц
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Коммерческое помещение 86 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 86 м²
Влёра, Албания
Площадь 86 м²
Этаж 1
Commercial premises for rent,this comercial property located 100 meters from Port of Vlora,i…
$453
в месяц
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Коммерческое помещение 470 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 470 м²
Влёра, Албания
Площадь 470 м²
Этаж 3
This prime commercial property, located on the second line of Lungomare near Laid Hotel, off…
$1,703
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 200 м²
Влёра, Албания
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Unique Opportunity! Recently Reconstructed Commercial Lease We are thrilled to present to y…
$568
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Shop for long term  rent in Vlore !The premises for a store or office is located on the 2nd …
$314
в месяц
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Коммерческое помещение 64 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 64 м²
Влёра, Албания
Площадь 64 м²
✅ Стоимость аренды: 600 евро/месяц✅ Расположение: Lungomare, Vlora✅ Площадь: 64м2Недвижимост…
$648
в месяц
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