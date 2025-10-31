Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда отелей в Южной Албании, Албания

Влёра
3
3 объекта найдено
Отель 600 м² в Влёра, Албания
Отель 600 м²
Влёра, Албания
Площадь 600 м²
A modern and stylish hotel is for rent, built only in the last two years. Positioned in a ce…
$3,497
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Отель 638 м² в Radhime, Албания
Отель 638 м²
Radhime, Албания
Площадь 638 м²
Hotel for rent on the coast of Rradhima, Vlora, with a frontline position, an ideal opportun…
$4,838
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA в Влёра, Албания
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA 💰 ANNUAL RENTAL PRICE: 36,000 EURO (3000 Euro…
$42,273
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
