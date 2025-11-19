Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Южная Албания
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Южной Албании, Албания

1 объект найдено
🆕🏢 BUSINESS PREMISES (OFFICE) FOR RENT NEAR THE MOSCOW, VLORA в Влёра, Албания
🆕🏢 BUSINESS PREMISES (OFFICE) FOR RENT NEAR THE MOSCOW, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
🆕🏢 BUSINESS PREMISES (OFFICE) FOR RENT NEAR THE MOSCOW, VLORA 🏷 Price: 250 Euro / Month …
$290
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
