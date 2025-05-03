Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Тиране, Албания

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅price: 35 000leke/месяц ✅location: Kinostudio, Tirana ShopForrentinaneXcellentlocation, …
$363
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Коммерческое помещение 75 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 75 м²
Тирана, Албания
Площадь 75 м²
✅ Цена: 1000 евро/месяц✅ Расположение: ул. Николла Зораки, бывшая Профарма✅ Площадь поверхно…
$1,135
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
БИЗНЕС-КВАРТИРА В АРЕНДУ В «BOOK BUILDING», ЦЕНТР, ТИРАНА в Тирана, Албания
БИЗНЕС-КВАРТИРА В АРЕНДУ В «BOOK BUILDING», ЦЕНТР, ТИРАНА
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
✅ Цена: 7000 евро/мес. ✅Местоположение: ул. «Абди Топтани», Тирана ✅ Площадь: 80м2 ✅ Перв…
$7,289
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
Перейти