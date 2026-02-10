Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Shijak
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Bashkia Shijak, Албания

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коммерческое помещение 5 900 м² в Guzaj, Албания
Коммерческое помещение 5 900 м²
Guzaj, Албания
Площадь 5 900 м²
Земля для аренды в XHAFZOTAJГлавная Земля для аренды в Xhafzotaj. Идеально подходит для разл…
$1,775
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Al Imobiliare
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти