  Албания
  Farke
  3. Farke
  Коммерческое помещение
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Farke, Албания

3
11 объектов найдено
Офис 290 м² в Тирана, Албания
Офис 290 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Ресторан, кафе 69 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 69 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Офис 136 м² в Тирана, Албания
Офис 136 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Склад 412 м² в Тирана, Албания
Склад 412 м²
Тирана, Албания
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Коммерческое помещение 1 489 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 1 489 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 489 м²
Этаж 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Коммерческое помещение 81 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 81 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Коммерческое помещение 650 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 650 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Коммерческое помещение 292 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 292 м²
Тирана, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Коммерческое помещение 62 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 62 м²
Тирана, Албания
Площадь 62 м²
Commercial space of 62 m² on the ground floor of a quality building in the elite area of Kod…
$804
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Офис 281 м² в Тирана, Албания
Офис 281 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Коммерческое помещение 72 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 72 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
в месяц
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
