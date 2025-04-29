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Виллы с видом на море в Северной Албании, Албания

Дуррес
50
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1 объект найдено
Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
$593,312
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Параметры недвижимости в Северной Албании, Албания

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