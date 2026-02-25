Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Бунгало

Бунгало в Албании

Влёра
3
Qender Vlore
3
3 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Kanine, Албания
Бунгало 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом с видом на море в Канине, Влёра, Албания. Расположенная на холмах всег…
$232,675
Бунгало 4 комнаты в Sherishte, Албания
Бунгало 4 комнаты
Sherishte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 398 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом в деревне Шеришта, Влёра, Албания. Тихая, зеленая и удачно расположенн…
$174,606
Бунгало 3 комнаты в Babice e Madhe, Албания
Бунгало 3 комнаты
Babice e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 592 м²
Количество этажей 1
Дом-бунгало с частным двором и видом на море продается в Бабице-е-Маде, Влёра, Албания. Если…
$139,685
