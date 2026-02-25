Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Бунгало
  5. Сад

Бунгало с садом в Албании

Влёра
3
Qender Vlore
3
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Babice e Madhe, Албания
Бунгало 3 комнаты
Babice e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 592 м²
Количество этажей 1
Дом-бунгало с частным двором и видом на море продается в Бабице-е-Маде, Влёра, Албания. Если…
$139,685
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти