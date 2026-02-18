Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало во Влёра, Албания

Qender Vlore
3
Бунгало Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Sherishte, Албания
Бунгало 4 комнаты
Sherishte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 398 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом в деревне Шеришта, Влёра, Албания. Тихая, зеленая и удачно расположенн…
$174,606
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Бунгало 3 комнаты в Babice e Madhe, Албания
Бунгало 3 комнаты
Babice e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 592 м²
Количество этажей 1
Дом-бунгало с частным двором и видом на море продается в Бабице-е-Маде, Влёра, Албания. Если…
$139,685
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Бунгало 3 комнаты в Kanine, Албания
Бунгало 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом с видом на море в Канине, Влёра, Албания. Расположенная на холмах всег…
$232,675
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти