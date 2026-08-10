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Виллы в Berat Municipality, Албания

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Berat Municipality, Албания
Вилла 5 комнат
Berat Municipality, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
3-storey villa in Berat for sale! At the entrance to Berat, a 3-storey villa is offered, su…
$384,354
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Агентство
Investment Realty Group
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Параметры недвижимости в Berat Municipality, Албания

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