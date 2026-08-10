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Жилье в Berat Municipality, Албания

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Berat Municipality, Албания
Вилла 5 комнат
Berat Municipality, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
3-storey villa in Berat for sale! At the entrance to Berat, a 3-storey villa is offered, su…
$384,354
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Квартира 3 комнаты в Berat Municipality, Албания
Квартира 3 комнаты
Berat Municipality, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
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Параметры недвижимости в Berat Municipality, Албания

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