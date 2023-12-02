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Жильё в Берат, Албания

2 объекта найдено
Вилла с балконом, с Онлайн-показ в Берат, Албания
Вилла с балконом, с Онлайн-показ
Берат, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить виллу в Албании, город Берат . Площадь виллы 500 квадратных метров, по…
€300,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с Онлайн-показ в Берат, Албания
Квартира 3 спальни с Онлайн-показ
Берат, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2
Продается квартира 3+1 в районе Шкемби и Кавая города  Дуррес с частичным ремонтом, без мебе…
€70,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Берат, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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