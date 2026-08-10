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Квартиры в Berat Municipality, Албания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Berat Municipality, Албания
Квартира 3 комнаты
Berat Municipality, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Агентство
Investment Realty Group
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Параметры недвижимости в Berat Municipality, Албания

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