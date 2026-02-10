Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Shijak
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Bashkia Shijak, Албания

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 597 м² в Bashkia Shijak, Албания
Отель 597 м²
Bashkia Shijak, Албания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Количество этажей 4
Дом расположен в Xhafzotaj, недалеко от главной дороги, и предлагает 903 м2 земельной площад…
$945,161
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти