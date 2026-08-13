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Жилье в Bashkia Polican, Албания

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Terpan, Албания
Квартира 1 комната
Terpan, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА 1+1 В КОМПЛЕКСЕ «KALTERSIA» – МАЛИ-И-РОБИТ, ГОЛЕМ (ДУРРЕС / КАВАЯ) Пре…
$105,188
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Century 21 Oksford
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Параметры недвижимости в Bashkia Polican, Албания

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