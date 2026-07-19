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Жилье в Малакастра, Албания

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Selite, Албания
Квартира 2 комнаты
Selite, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается квартира 1+1, резиденция (TRIPOD)Детали собственности:- Общая поверхность: 5'1,4 м…
$183,013
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Агентство
Investment Realty Group
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Параметры недвижимости в Малакастра, Албания

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