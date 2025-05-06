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Коммерческая недвижимость в Bashkia Malesi e Madhe, Албания

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Коммерческое помещение
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
На продажу выставлен полностью функциональный бар-ресторан, оснащенный всеми условиями для н…
$39,629
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