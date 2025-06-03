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Виллы с видом на горы в Bashkia Himare, Албания

Химара
16
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3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Химара, Албания
Вилла 8 комнат
Химара, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 565 м²
Этаж 3/3
🏡 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ГОРОДЕ — ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ 2, ДВОРЕЦ, СКИПЕРИ. 💶 Стоимость: 1 824 922€📍 Прод…
$2,09 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Химара, Албания
Вилла 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,07 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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