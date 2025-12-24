Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Дурресе, Албания

коммерческая недвижимость
58
рестораны
3
отели
9
производственные здания
9
1 объект найдено
Продаётся бизнес-помещение + 3 апартамента 1+1 на первой линии главной дороги, Plazh Hekurudha, Дуррес в Дуррес, Албания
Продаётся бизнес-помещение + 3 апартамента 1+1 на первой линии главной дороги, Plazh Hekurudha, Дуррес
Дуррес, Албания
Площадь 130 м²
Продаётся бизнес-помещение + 3 апартамента 1+1 на первой линии главной дороги, Plazh Hekurud…
$419,445
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
