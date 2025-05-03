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Жильё в Bashkia Cerrik, Албания

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Gostime, Албания
Дом 3 комнаты
Gostime, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
✅ Цена: 54 000 евро ✅ Расположение: ✅ Область: 70m2 Район, где находится дом, является ра…
$56,078
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Параметры недвижимости в Bashkia Cerrik, Албания

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