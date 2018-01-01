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Top Address Real Estate

ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Бизнес Бэй, Прайм Тауэр, офис №2504. индекс 14820
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Top Address Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
topaddress.ae
Описание

Объединенные Арабские Эмираты за последнее время стали настоящим туристическим центром стран Ближнего Востока и ежегодно привлекают тысячи инвесторов, желающих вложить свои деньги в одну из самых быстро-развивающихся стран. Статистика показывает, что большинство частных капиталов вкладываются в недвижимость. Причины, по которым инвесторы решают приобрести недвижимость в ОАЭ могут быть самыми разными, но ясно одно – спрос на недвижимость в эмиратах непрерывно растёт, а вместе с этим растут и цены, что делает вложения в квартиры и дома рентабельным и, главное, безопасным вариантом сохранить и приумножить капитал.

Агентство Недвижимости Топ Адрес готово помочь вам в выборе подходящего объекта. Наше агентство работает как и напрямую с застройщиком, так и на вторичном рынке. Специалисты Топ Адрес уверенно ориентируются на рынке недвижимости в ОАЭ, знают реальные цены, особенности районов и отдельных объектов, инфраструктурную специфику и все то, что позволяет принимать клиентам взвешенные и экономически обоснованные решения.

С нашей помощью у вас есть реальный шанс купить недвижимость в Дубае, цены на которую вырастут в ближайшее время. Обращаясь в агентство «Топ Адрес», вы сэкономите время и деньги, выбрав вместе с нашим агентом именно тот объект, который удовлетворит вашим запросам на 100%

Почему Топ Адрес?

  • без комиссии
  • беспроцентная рассрочка
  • напрямую от застройщиков
  • возможность совершения дистанционной сделки
  • возможность приобретения за биткоины
  • работаем на русском, английском, арабском, китайском, татарском и узбекском языках,
  • предоставление личного помощника по Дубаю
Наши агенты в ОАЭ
Роксалана
Роксалана
87 объектов
Агентства рядом
Alamodi real estate
1 объект

Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива. Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи. Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.

Range International Property Investments
3 объекта

The Range story began with a small, but diligent team of realty experts hand-picked by our Founder, Mr. Nitin Chopra. Our journey this far has been profound with milestone victories that led us on the path for expansion within our team. Our organizational strength has increased to 100 skillful specialists that know the Dubai real estate market like the back of their hand. However, we have always maintained the same ethos, choosing individuals who are committed to providing you with unrivalled service and in-depth knowledge. Our combined experience of over two decades makes Range one of the most experienced corporate real estate providers in the region that has seen the Dubai market grow from its early days to the incredible opportunities that it offers today. Our team has experienced the many highs and lows of the market, ensuring we always know the best option for our clients, and since our inception, Range has grown to become the ultimate all-in-one solution for the Dubai real estate market.

TRANIO
303 объекта

Tranio — это международный брокер недвижимости По запросу клиентов мы подбираем недвижимость, а также лучших поставщиков услуг, необходимых для выгодного и безопасного инвестирования за рубежом.

Мы помогаем по следующим направлениям: консультации по стратегии инвестирования, аудит объекта и юридической чистоты сделки, выстраивание налоговой структуры, организация банковского финансирования, постпродажное обслуживание и управление, получение ВНЖ в странах Европы и США, продажа объекта. Мы не посредничаем при сделке, а напрямую связываем клиентов с нашими зарубежными партнёрами — лучшими агентствами и застройщиками в стране покупки.

Мы работаем без дополнительных наценок для клиентов: если вы покупаете недвижимость с нашей помощью, то цена для вас будет такая же, как если бы вы обратились к зарубежному партнёру напрямую. Это важное условие, зафиксированное в наших договорах со всеми партнёрами.

Мы придерживаемся прозрачности в деловых отношениях: все участники сделки знают свою роль и функции других сторон, имена партнёров и контрагентов всегда открыты для клиентов.

Unique Homes Worldwide Properties
75 объектов

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

Crystal real Estate FZ-LLC
19 объектов

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов

 

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